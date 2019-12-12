كريم محمود عبد العزيز يقابل إياد نصار فى موسى

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بابطال فيلمة الجديد "موسى".



وظهر كريم محمود عبد العزيز، في الصورة، بصحبة كل من الفنان إياد نصار، ومحمود حافظ، والمخرج بيتر ميمى وعلق قائلًا : "فيلم موسى، 2020، بإذن الله".



يذكر أن كريم محمود عبد العزيز عرض له في شهر رمضان الماضي 2019 مسلسل "شقة فيصل" مع آيتن عامر، كما شارك في بطولة مسلسل "هوجان" مع محمد إمام.



ومن ناحية أخرى يعرض للفنان إياد نصار حاليًا مسلسل " حواديت الشانزلزيه "، الذى تشاركه البطولة فيه كل من داليًا مصطفى وإنجى المقدم.