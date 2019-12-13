تعرف على أبرز ميزات تطبيق WhatsApp القادمة في عام 2020.. صور

تعمل شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب "WhatsApp"، على تطوير وتحديث خدمة المراسلة خاصتها باستمرار وإضافة الكثير من المزايا الجديدة والمحدثة له، بهدف الوصول لأكبر عدد من المستخدمين وتحسين تجربة استخدام المنصة، حيث تم طرح مؤخرًا إعدادات خصوصية المجموعة وميزة قفل بصمة الإصبع على أحدث إصدار للخدمة، ولكن هناك المزيد من الميزات قيد التطوير ومن المحتمل أن تكون متاحة لمستخدمي WhatsApp قريبًا.



وإليك قائمة بأبرز ميزات WhatsApp التي من المقرر أن تطرحها الخدمة في العام القادم 2020، وذلك وفقا لما ذكره موقع "pricebaba".



1. الوضع الليلي Dark Mode:

قامت شركة جوجل بالفعل بطرح ميزة الوضع الليلي (المظلم) بشكل كامل على مستوى نظام التشغيل أندرويد، حيث تبعتها بعد ذلك العديد من التطبيقات الشعبية والتي أضافت الميزة بشكل أساسي ضمن إعدادتها، بما في ذلك Gmail و Instagram و Twitter، ومن ناحية أخرى كان "واتساب" يختبر الميزة لفترة من الوقت في الإصدار التجريبي لتطبيق هواتف أندرويد، ولكن لم يتم طرحه بشكل عام بعد، حيث كشفت خدمة التراسل الفوري عن قرب طرح ميزة الوضع الليلي Dark Mode في الإصدار الثابت لجميع المستخدمين في أوائل 2020، وإلي جانب شائعات توضح بأنه يمكن ضبط الوضع الليلي على واتساب ليتم تشغيله تلقائيًا عند غروب الشمس.





2. رسائل التدمير الذاتي Self-destructing messages:

قدم واتساب ميزة ملائمة لفترة قصيرة، تسمح للمستخدمين بحذف رسالة قاموا بأرسالها للجميع، ومع ذلك لا يزال بإمكان المستخدمين معرفة ما إذا قام المرسل بحذف رسالة ما في المحادثة، ومع ذلك تعمل المنصة الآن على ميزة مشابهة لمنافسيها Snapchat و Telegram، وفقًا للشائعات سيسمح واتساب للمستخدمين بضبط رسائل التدمير الذاتي بعد فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى تمكن المستخدمين من تعيين فترات زمنية لرسائل التدمير الذاتي في غضون 5 ثوانٍ وساعة واحدة، وتم رصد هذه الميزة لأول مرة بواسطة WABetaInfo في الإصدار التجريبي للخدمة، وكانت هذه الميزة متاحة فقط في محادثات المجموعة.



3. إخفاء الحالة من الاتصالات الصامتة:

تعتبر ميزة "إخفاء حالة التحديثات المخفية" إحدى الميزات التي كانت قيد التطوير لفترة من الوقت، والتي لا يزال واتساب يعرض حاليًا تحديث الحالة من جهات الاتصال التي كتمتها في نهاية القائمة في علامة تبويب الحالة، حيث سيتمكن مستخدمو واتساب من إخفاء تحديثات الحالة كتم الصوت عن جهات اتصال محددة، وستكون هذه الميزة متاحة تحت علامة تبويب منفصلة لتسهيل العملية، لا تزال الميزة قيد التطوير وستستغرق بعض الوقت حتى تظهر في الإصدار الثابت للتطبيق.



4. حظر الإشعارات Blocked notifications:

يتيح لك واتساب حاليًا ميزة حظر أي شخص من إرسال رسائل إليك، ومع ذلك فإن الشخص الذي يتم حظره ليس لديه طريقة لمعرفة أنه قد تم حظره بالفعل باستثناء عدم ظهور صورة البروفايل وحالة المستخدم الذي قام بحظره، ولكن في الآونة الأخيرة، ظهر تقرير يوضح بأن خدمة التراسل الفوري تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كان شخص ما قد حظره، مما تسبب هذا في ضجة هائلة مع قول المستخدمين أن الميزة ستتحدي طبيعة حظر شخص ما.



5. رسائل فلاش Flash messages:

رسائل فلاش SMS موجودة منذ فترة وهي وسيلة رائعة لجذب انتباه شخص ما، حيث تنبثق رسالة فلاش SMS على الشاشة بأكملها وبمجرد أن يرى المستخدم أو يستجيب للنص، فإنه عادة ما يختفي دون أي أثر، وهي ليست فقط أداة رائعة لجذب انتباه شخص ما في حالة الطوارئ، ولكن يمكن أيضًا استخدامها لإرسال معلومات مخصصة فقط لعيون المستلم.

