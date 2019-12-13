ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب زبادي قبل النوم؟

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:51 ص
كوب زبادي
كوب زبادي
Advertisements
ريهام قدري
الزبادي أحد الأطعمة المفيدة التي يتناولها الكثير كمصدر للكالسيوم بديل للحليب.. وقدم المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي فوائد تناول اللبن الزبادي قبل النوم :

1- يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش)
2- يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ،
3- يحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات،
4- غذاء علاجي يساعد في تقليل الإصابة بسرطان القولون .. لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي
5- يعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم
6- مقاوم للالتهابات الطفيلية
7- توجد به بروتينات تساعد على خفض ضغط الدم
8- يعد من الأطعمة سهلة الهضم
9- خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ.
10ـ يقوي المعدة، ويقطع الإسهال،ويسكن الحرارة
11- مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى وضعفها وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات
12- مدر للبول، ومكافح للحصى في المثانة والكلى
13- يساعد في تخفيف الوزن
14- يعمل على تهدئة الأعصاب ويؤدي إلى نوم مريح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تغنيك عن الأدوية.. 5 أطعمة تعزز مناعتك وتقويها

علاج الحموضة.. 4 طرق سهلة للتخلص من الآلام

الملعقة السحرية قبل النوم تحمى قلبك وتحرق الدهون

أعشاب تخفف الوزن بدون رجيم ورياضة وحرمان .. 5 أسرار تساعد على التخسيس

مش هتصدق| تناول الزبادي يحميك من الإصابة بمرض خطير

تناولها باستمرار.. 7 أعشاب لخفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية

ترشيحاتنا

رمضان صبحي: لو عاد الزمن سأرحل عن الأهلي | تفاصيل

الأرصاد توضح حالة الطقس غدا الجمعة

حكم الشرع فى زواج المرأة عرفيًا بغرض الاستيلاء على المعاش

تريند الفن | رانيا يوسف في جلسة تصوير بالفستان اللافت.. وفيديو لـ جوهرة مع مدير أعمالها والراقصة تغادر مصر

ليفربول يحسم صفقة نجم سالزبورج النمساوي متفوقا على مانشستر يونايتد

يا حبيبي تعالى الحقني .. لبناني يكتشف سرقة لحن أغنية أسمهان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

شاهد .. منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية