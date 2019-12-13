ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب زبادي قبل النوم؟

الزبادي أحد الأطعمة المفيدة التي يتناولها الكثير كمصدر للكالسيوم بديل للحليب.. وقدم المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي فوائد تناول اللبن الزبادي قبل النوم :



1- يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش)

2- يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ،

3- يحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات،

4- غذاء علاجي يساعد في تقليل الإصابة بسرطان القولون .. لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي

5- يعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم

6- مقاوم للالتهابات الطفيلية

7- توجد به بروتينات تساعد على خفض ضغط الدم

8- يعد من الأطعمة سهلة الهضم

9- خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ.

10ـ يقوي المعدة، ويقطع الإسهال،ويسكن الحرارة

11- مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى وضعفها وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات

12- مدر للبول، ومكافح للحصى في المثانة والكلى

13- يساعد في تخفيف الوزن

14- يعمل على تهدئة الأعصاب ويؤدي إلى نوم مريح