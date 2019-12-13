اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا.. 3 أندية أوروبية تخطط لخطف صفقة الأهلي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :- يدرس مسئولو النادي الأهلى تأجيل الإعلان عن ضم محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادى الزمالك.- أصبح محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك السابق قاب قوسين أو أدنى من التوقيع الرسمي للنادى الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة .- تسبب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى حالة كبيرة من الحرج لـ أحمد بلال لاعب الأهلي السابق بعد تسجيل هدف فى مرمى بيراميدز .- تلقى الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى 3 عروض من أندية أوروبية للحصول على خدماته فى فترة الإنتقالات الشتوية يناير المقبل.- لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أى صعوبة فى تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز .