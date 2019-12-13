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أخبار البلد

تفاصيل استعدادات صباح الخير يا مصر لتغطية منتدى الشباب

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:35 ص
حسين زين
حسين زين
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أحمد سالم
التقي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بشارل المصري عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمشرف علي برنامج صباح الخير يامصر في مكتب الأول بمبنى التليفزيون.

وتناول اللقاء وضع خطة متكاملة لتغطية حلقات البرنامج العديد من الأحداث القادمة وأولها منتدى شباب العالم المزمع إقامته في الفترة من ١٤ وحتي ١٧ ديسمبر الجاري.

وطلب زين من رئيس تحرير صباح الخير يامصر الاستمرار في تقديم حلقات متميزة تبرز المجهودات الكبيرة من جانب الرئيس السيسي في إطلاق مشروعات قومية وخدمية عديدة خلال الفترة الحالية.

كما نبه لضرورة تناول توجيهات الرئيس للحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتركيز علي نقل ذلك بمهنية ومصداقية علي الشاشة .

ومن جانبه وعقب انتهاء لقائه برئيس الوطنية للإعلام توجه المصري إلى مكتب ميرفت محسن رئيس قطاع الأخبار التابع له برنامج صباح الخير يامصر لوضع العديد من محاور العمل في الحلقات وبحث التنسيق بين الإدارات المختلفة بالاخبار لضمان خروج البرنامج برؤية وشكل يتوافق مع حجم الإنجازات التي تشهدها الدولة بمجالات مختلفة وتليق بإمكانات ماسبيرو أيضا.

كما تم مناقشة بعض الملامح لأفكار وتقارير خفيفة ومنوعات يتم عرضها في البرنامج الصباحي الأشهر والأقدم علي الشاشات العربية جميعها .
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