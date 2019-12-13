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أخبار العالم

الجيش الليبي:أنباء عن هروب عدد كبير من القيادات العسكرية لحكومة الوفاق

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان عاجل لها منذ قليل، إن قوات الجيش تتقدم في أكثر من محور صوب العاصمة طرابلس، وسط وجود أنباء عن هروب عدد كبير من القيادات العسكرية لمليشيات حكومة الوفاق.

وأوضحت الغرفة في بيان لها: " هناك تقدمات في أكثر من محور للقوات المسلحة وإرباك كبير في صفوف ما تبقى من قوات الوفاق وأنباء عن هروب عدد من القيادات العسكرية".

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج في أكبر شوارع العاصمة طرابلس.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، بدء الهجوم نحو قلب العاصمة طرابلس، لتحريرها من المليشيات الإرهابية المسلحة، موجها في كلمة متلفزة، بتحرك أفراد الوحدات العسكرية بالجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة، لتحرير طرابلس.

وأشار قائلا: "هذه الساعة ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهالي طرابلس، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح، وصارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبيين".

وتابع أنه "ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الجبناء الخانعين لينفذوا أوامر أسيادهم ويبيعوا الوطن ويتنازلوا عن السيادة والشرف وهم أذلاء صاغرون".
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