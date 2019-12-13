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تكنولوجيا

هواتف لن تتمكن من استخدام واتساب Whatsapp مرة أخرى.. تعرف عليها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:16 ص
Whatsapp
Whatsapp
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عزة عاطف
كشفت شركة "واتساب" عن عدد من الهواتف التي ستتوقف عن دعمها بحلول 2020 والتي لن يتمتع مستخدميها بوجود التطبيق بدايةً من العام الجديد.

في ظل استخدام أكثر من مليار شخص لتطبيق المراسلة الشهير عبر 180 دولة، صرحت واتس اب أن مستخدمي الهواتف ذات الإصدارات القديمة من "أندرويد" و"iOS" لن يتمكنوا من تحميل التطبيق.

فمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد 2.3.7" أو iOS 8" سيفقدوا عدد كبير من الميزات في تطبيق Whatsapp ولن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو تفقد حساباتهم الحالية.

وفي تدوينة للشركة ضمن الأسئلة الشائعة كشفت عن أبرز هذه الأجهزة وهي إصدارات آيفون "الأقدم من iPhone 5" وجميع أجهزة ميكروسوفت "لوميا" وهواتف HP Elite الذكية وجميع هواتف “أندرويد” التي صدرت قبل عام 2011، مثل (Samsung Epic 4G أو Motorola Droid X - Google Nexus One أو Samsung Galaxy S))

أما الأخبار السيئة فهي إعلان الشركة التخلي عن جميع هواتف "ويندوز فون Windows phone) بداية من 31 ديسمبر الجاري، والحل في التحديث أو اقتناء جهاز بنظام أندرويد 4.0.3، أو نظام iOS 9 فأعلى، لكي تستمر في التمتع بخدمة المراسلة الشهيرة.
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