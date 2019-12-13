نقدم لكم طريقة عمل كب بيتزا بالتونة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير بيتزا بالتونة
3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ربع كوب زيت
ماء للعجن
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
رشة ملح
رشة سكر
الحشو
1 علبة تونة
1 ثمرة فلفل أخضر رومى
نصف كوب بصل أخضر مفروم
نصف كوب جبنة موتزاريلا
نصف كوب جبنة رومى
نصف كوب زيتون أسود حلقات
طريقة تحضير كب بيتزا بالتونة
* يخلط الدقيق واللبن البودرة والخميرة والسكر والملح
* يضاف الزيت والماء، ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تفرد العجينة بالنشابة وتقطع دوائر
* تفرد في قاع وجوانب قوالب الكب كيك
الحشو
* تخلط التونة والفلفل الرومي والبصل والزيتون
* تضاف الحشوة على العجينة المفرودة في قوالب الكب كيك
* يضاف على الوجه الجبنة الرومي والموتزاريلا
* توضع في الفرن حتى تمام النضج .