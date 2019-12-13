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طريقة عمل كب بيتزا بالتونة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
طريقة عمل كب بيتزا
طريقة عمل كب بيتزا بالتونة
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أسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كب بيتزا بالتونة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة. 

مقادير بيتزا بالتونة
3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ربع كوب زيت
ماء للعجن
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
رشة ملح
رشة سكر
الحشو
1 علبة تونة
1 ثمرة فلفل أخضر رومى
نصف كوب بصل أخضر مفروم
نصف كوب جبنة موتزاريلا
نصف كوب جبنة رومى
نصف كوب زيتون أسود حلقات
طريقة تحضير كب بيتزا بالتونة
* يخلط الدقيق واللبن البودرة والخميرة والسكر والملح

* يضاف الزيت والماء، ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تفرد العجينة بالنشابة وتقطع دوائر

* تفرد في قاع وجوانب قوالب الكب كيك

الحشو

* تخلط التونة والفلفل الرومي والبصل والزيتون

* تضاف الحشوة على العجينة المفرودة في قوالب الكب كيك

* يضاف على الوجه الجبنة الرومي والموتزاريلا

* توضع في الفرن حتى تمام النضج .
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