نقدم لكم طريقة عمل كب بيتزا بالتونة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير بيتزا بالتونة

3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع كوب زيت

ماء للعجن

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

رشة ملح

رشة سكر

الحشو

1 علبة تونة

1 ثمرة فلفل أخضر رومى

نصف كوب بصل أخضر مفروم

نصف كوب جبنة موتزاريلا

نصف كوب جبنة رومى

نصف كوب زيتون أسود حلقات

طريقة تحضير كب بيتزا بالتونة

* يخلط الدقيق واللبن البودرة والخميرة والسكر والملح





* يضاف الزيت والماء، ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة





* تفرد العجينة بالنشابة وتقطع دوائر





* تفرد في قاع وجوانب قوالب الكب كيك





الحشو





* تخلط التونة والفلفل الرومي والبصل والزيتون





* تضاف الحشوة على العجينة المفرودة في قوالب الكب كيك





* يضاف على الوجه الجبنة الرومي والموتزاريلا



