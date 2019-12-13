ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الشهابي للمراكز والمدن وهند عبدالحليم لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.. محافظ الجيزة يصدر قرارا لتحديد اختصاصات نوابه

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:17 م
للواء أحمد راشد محافظ
للواء أحمد راشد محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرار بتحديد مهام النواب الجدد خلال الفترة المقبلة لضمان سير الأعمال بجميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة على أكمل وجه دون أي تقصير والاستفادة من الدماء الجديدة التى ضختها الدولة فى الأجهزة المحلية .


وجاء فى قرار محافظ الجيزة تكليف المهندس إبراهيم ناجى الشهابى نائب المحافظ بالإشراف الإدارى على كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن الواقعة بنطاق المحافظة تحت إشراف المحافظ .


حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمباشرة اختصاصاتهم تحت إشراف نائب المحافظ ويكونون مسئولين مسئولية كاملة أمامه .


وشمل قرار المحافظ تكليف النائب بالإشراف الكامل على أداء فروع أجهزة هيئات المرافق العامة وفروع مديريات الخدمات الواقعة فى مناطقهم إضافة الى اعتماد لجان الموارد البشرية الخاصة بالديوان العام ومديريات الخدمات .


كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتكليف الأستاذة هند أحمد محمد عبد الحليم نائب محافظ الجيزة الإشراف الإداري على ملف خدمة المجتمع والبيئة والتى تضم عددا من المجالات وهى وحدة تطوير العشوائيات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ومدينة الطلبة والطالبات وشئون المرأة وتنمية القرى الأكثر احتياجًا ومحو الأمية والطفولة والأمومة وإدارة مشروعك ووحدة مشروعك البنية الأساسية والجمعيات الأهلية .


كما كلف محافظ الجيزة النائبة بالتنسيق والمتابعة مع رئيس هيئة النظافة والتجميل وكذا مع مديريات الرى والزراعة والطب البيطرى فيما يتعلق بتنمية البيئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تشكيل الهيكل التنظيمي.. محافظ الجيزة يكلف لجنة لمباشرة إجراءات فصل حى الطالبية

حركة محليات محدودة للاستعانة بالكفاءات والقيادات الشابة بأسيوط

محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام والمساعد بالمتابعة اليومية لملف النظافة

بتكلفة مليار 451 مليون جنيه.. تنفيذ 13 ألفاً و 746 مشروعاً للشباب في سوهاج

لتدني مستوى النظافة.. محافظ المنوفية ينقل رئيس مدينة الشهداء

ترشيحاتنا

سم الأفاعي.. مصير أسود ينتظر أردوغان على يد أعدائه.. فيديو

طاووس فى نفسه.. خالد سليم يعترف: الناس كرهتني لهذا السبب.. فيديو

فيديوجراف| كيف تقضي على الزوائد الجلدية بدون جراحة

بدون لحم وتكلفة أقل طريقة عمل لانشون بالمنزل أفضل من الجاهز

بفستان كحلي أنيق .. ديانا كرزون تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

احذر.. النوم لـ 9 ساعات يعرض حياتك للخطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كحلي أنيق .. ديانا كرزون تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

بالدولار وبعد الخصم .. سعر غير متوقع لـ بلوفر رانيا يوسف

بإطلالة شتوية وبدون مكياج.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها