الشهابي للمراكز والمدن وهند عبدالحليم لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.. محافظ الجيزة يصدر قرارا لتحديد اختصاصات نوابه

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرار بتحديد مهام النواب الجدد خلال الفترة المقبلة لضمان سير الأعمال بجميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة على أكمل وجه دون أي تقصير والاستفادة من الدماء الجديدة التى ضختها الدولة فى الأجهزة المحلية .





وجاء فى قرار محافظ الجيزة تكليف المهندس إبراهيم ناجى الشهابى نائب المحافظ بالإشراف الإدارى على كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن الواقعة بنطاق المحافظة تحت إشراف المحافظ .





حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمباشرة اختصاصاتهم تحت إشراف نائب المحافظ ويكونون مسئولين مسئولية كاملة أمامه .





وشمل قرار المحافظ تكليف النائب بالإشراف الكامل على أداء فروع أجهزة هيئات المرافق العامة وفروع مديريات الخدمات الواقعة فى مناطقهم إضافة الى اعتماد لجان الموارد البشرية الخاصة بالديوان العام ومديريات الخدمات .





كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتكليف الأستاذة هند أحمد محمد عبد الحليم نائب محافظ الجيزة الإشراف الإداري على ملف خدمة المجتمع والبيئة والتى تضم عددا من المجالات وهى وحدة تطوير العشوائيات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ومدينة الطلبة والطالبات وشئون المرأة وتنمية القرى الأكثر احتياجًا ومحو الأمية والطفولة والأمومة وإدارة مشروعك ووحدة مشروعك البنية الأساسية والجمعيات الأهلية .





كما كلف محافظ الجيزة النائبة بالتنسيق والمتابعة مع رئيس هيئة النظافة والتجميل وكذا مع مديريات الرى والزراعة والطب البيطرى فيما يتعلق بتنمية البيئة.

