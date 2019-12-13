4 مدن سعودية في قائمة أفضل 100 مدينة سياحية بالعالم

حازت 4 مدن سعودية على مراكز متقدمة في قائمة أفضل 100 مدينة للسياحة بالعالم.



وكانت قد نشرت مؤسسة يورومينتور العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، القائمة الخاصة بعام 2019 لأفضل الأماكن السياحية.



وبالنسبة للمدن الأربعة السعودية فأولهم مكة المكرمة التي احتلت المركز الثاني للمدن السياحية العربية في قائمة أفضل 100 مدينة سياحية حول العالم، والمركز العشرين عالميا واحتلت مكة هذا المركز وفقا لحساب عدد الزوار، حيث سجلت 9,833.0 مليون زائر خلال عام 2019.



واحتلت المدينة المنورة المركز الثالث عربيا والمركز الـ 23 عالميا بعدد زوار وصل إلى 9.820 مليون زائر، والرياض جاءت في المركز الخامس عربيًا والمركز 49 عالميًا بعدد "5.451 مليون زائر، والمدينة السعودية الرابعة هي الدمام والتي احتلت المركز السادس عربيا والـ 64 عالميا بـ 3.588 مليون زائر.