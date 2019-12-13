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رياضة

سيدات السلة بالأهلي يواجه إنتركلوب اليوم في نصف نهائي بطولة إفريقيا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات، بالنادي الأهلي فريق إنتركلوب الأنجولي مساء اليوم في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٥ ديسمبر الجاري.

وتقام المباراة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، الساعة الثامنة والربع.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، وبلوغ نهائي البطولة الإفريقية للمرة الأولى.

وكان فريق الأهلي قد فاز في مباراة ربع نهائي بطولة إفريقيا علي فريق أم إف أم النيجيري، بنتيجة 78-62.

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