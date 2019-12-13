فريق رجال سلة الأهلي يواجه القناة في دوري السوبر اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق القناة في أولي مبارياته ببطولة دوري السوبر للمحترفين.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.



ويسعى الأهلي خلالها لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.



وحرص أشرف توفيق المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن والظهور بصورة مميزة لتحقيق الفوز والمنافسة على لقب البطولة.



