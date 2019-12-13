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رياضة

أشرف توفيق: دوافعنا كبيرة للفوز بدوري سوبر السلة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:05 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أن الفريق يملك دوافع كبيرة للفوز بدوري السوبر للمحترفين خلال الموسم الجاري.

وقال إن فريق الأهلي استعد بشكل قوي لمواجهة القناة مساء اليوم في بداية مشوار البطولة، لافتا إلى أن جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على تقديم أفضل ما لديهم من أجل الفوز والتتويج باللقب.

وأضاف توفيق أن المنافسة سوف تكون قوية للغاية في دوري السوبر بالموسم الجاري؛ نظرا لوجود عدد كبير من الأندية التي تنافس على حصد اللقب.

ويخوض الفريق مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق القناة في أولى مبارياته ببطولة دوري السوبر للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
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