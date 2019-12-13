أضرار الكورتيزون للأطفال.. أخطرها تضخم عضلات القلب وتورم الكبد

أضرار الكورتيزون للأطفال، يرتبط دائما بالجرعات التى يتم تناولها على المدى الطويل، حيث أن الكورتيزون يؤدى إلى العنف والسلوك العدوانى لدى الأطفال كما أن الكورتيزون يعمل على تضخم غير طبيعي فى عضلات القلب، وغيرها من اضرار الكورتيزون للأطفال.





أضرار الكورتيزون للأطفال





على الرغم من الكورتيزون ضمن الأدوية التى يصفها الأطباء للمساعدة في السيطرة على الالتهابات، والسيطرة على الربو و مرض الذئبة إلا أن هناك آثار جانبية وأضرار كثير للكورتيزون على الأطفال والتى من بينها ما يلي:-





1-نمو متقزم في سن المراهقة وذلك عن طريق التسبب في نضوج العظام بسرعة كبيرة والتوقف عن النمو في سن مبكرة.

2-أورام الكبد

3-تضخم غير طبيعي في عضلات القلب

4-العنف، والسلوك العدواني وتقلب المزاج

5-تشوهات الدهون في الدم التي تساهم في أمراض القلب

6-حب الشباب

7-زيادة نمو الثدي لدى الذكور ، وخاصة المراهقين

8-ميل متزايد لتساقط الشعر والصلع عند الذكور

9-آلام العضلات

10-زيادة مفاجئة في حجم العضلات

11- فقدان الكالسيوم من العظام "هشاشة العظام"

12- تطور إعتام عدسة العين

13- تباطئ نمو الأطفال حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن الكورتيكوستيرويدات المستنشقة للربو قد تؤدي إلى إبطاء نمو بعض الأطفال خلال السنة الأولى من العلاج، لكن هذا الأمر مؤقت فقط.





حالات تناول الكورتيزون للأطفال





1- يصف الطبيب العلاج بالكورتيزون للاطفال المصابين بالربو

2-مرض التهاب الأمعاء يشتمل مرض التهاب الأمعاء على مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، فقد يكون الكوروتيزون مفيدة في السيطرة على الالتهاب الذي يسبب اشتعال التهاب الأمعاء.

3-ضمور دوشين العضلي حيث ثبت أن الستيرويدات القشرية تبطئ من تطور ضعف العضلات لدى الأطفال المصابين بالـ DMD.

4-مرض المناعة الذاتية: في هذه الحالات ، يهاجم الجهاز المناعي للجسم عن طريق الخطأ أجزاء من الجسم، لذلك تساعد الستيروئيدات القشرية على تخفيف الاستجابة المناعية وتقليل الأعراض في الشدة والمدة.





الفحوصات الطبية لعلاج الأطفال بالكورتيزون





1- قياس الطول والوزن

2- ضغط الدم

3-فحص البول

4-اختبار وظائف الرئة

5-اختبار قوة العضلات

6-الكالسيوم في العظام "عن طريق كثافة العظام ، أو DEXA ، المسح"

7-فحص العين



