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توك شو

طاووس فى نفسه.. خالد سليم يعترف: الناس كرهتني لهذا السبب.. فيديو

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:17 م
خالد سليم
خالد سليم
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شيرين عادل
قال الفنان خالد سليم: إنه تلقى ردود أفعال إيجابية من جمهوره من أول حلقة من مسلسله بلا دليل، مشيرأ إلى سعادته البالغة من هذا الأمر. 

وكشف خالد سليم، خلال حواره مع الإعلامية إنجى على ببرنامج أسرار النجوم، أن "شخصية عمر بركات التى جسدتها فى مسلسل بلا دليل لاقى ردود أفعال عدائية فى البداية ولكن سرعان ما لاقى ترحيبا وحالة حب من الجمهور قائلا: هما كانوا كارهينى فى البداية فى المسلسل بعد كده الناس حبته خاصة إنه شخصية مختلفة عن كل ما قدمته فى أعمالى السابقة".

وأوضح خالد سليم، أن الجمهور استقبل حلقات مسلسل بلا دليل بردود أفعال رائعة ومبهرة خاصة أداء الصورة التى يرجع الفضل فيها للمخرجة منال الصيفى وأدائها المبهر.

ولفت إلى أن شخصية عمر بركات الذى يجسدها فى مسلسل بلا دليل كانت إنتهازية ومتباهى بنفسه قائلا: طاووس فى نفسه ومغرور"، ويميل للاحتفال بعيد ميلاده لهدف دعوة رجال وقد المزيد من الصفقات الإستثمارية وجنى الكثير من الأموال.

يذكر أن مسلسل "بلا دليل " يعرض حاليا للفنان خالد سليم وهو من بطولة خالد سليم، درة، ونيقولا معوض، من إنتاج سينرجي، تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.



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