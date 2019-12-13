إطلالة باهظة الثمن.. ميلانيا ترامب تظهر بفستان من أيدي مصمم عربي| فيديو



احتفظت ميلانيا بشيء واحد حول الكرة ، لكنها اختارت ارتداء الأبيض. في عام 2018 اختارت تصميم سيلين القديم.



وقبل أن يبدأ "ترامب" كلمته ألقى نكات وداعب الحضور بأمور مضحكة جعلتهم يضحكون، متجاهلًا حديث المساءلة وقال إنه كان "شهرًا مثيرًا جدًا في واشنطن"، مضيفًا "نحن فخورون جدًا بهذا البلد ، نحن فخورون جدًا بهذا المنزل".



مستكملًا بالفكاهة وحديثه عن البيت الأبيض: "نحن نسميها المنزل، وبعض الرؤساء ووصفوه بأنه بيت ، ووصفه آخرون من الرؤساء بأنه أسوأ من ذلك"، وضحك ترامب وهو يقف عند المنصة المزينة بنسر ذهبي، "نحن نحب البيت الأبيض إنه مكان خاص وهذه الدولة بلد خاص"، ومؤكدًا على أن العام الجديد سيكون من أفضل الأعوام التي ستعيشها الولايات المتحدة الأمريكية.





استطاعت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية "ميلانيا ترامب" أن تخطف الأنظار بدايًة من الديكور الذي اعتمدته في قاعة الكونجرس احتفالًا بأعياد الميلاد وحلول العام الجديد، وأزيائها التي تمتعت بالبساطة والجمال، وكان هذا اللقاء الذي جمع أعضاء الكونجرس بالرئيس الأمريكي ذاخر بالفكاهة والأمنيات.ارتدت "ميلانيا" فستان باللون الأبيض من الحرير المخلوط بالكريستال ذي اللون الأبيض وبلغت تكلفته 4000 دولار من تصميم المصمم اللبناني ريم أكرا، فقد احتفظت "ميلانيا" على إطلالتها البيضاء خلال الحفل كالعام الماضي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.قامت "ميلانيا ترامب " بتغيير بعض الديكورات في قاعة الكونجرس لتتماشى مع الأجواء الاحتفالية، وأضافت الأشجار الخضراء ومزجها بالإضاءات مع تغيير لون الجدران للون الأبيض بدلًا من الأحمر، حتى أثنى دونالد ترامب على عملها: "أريد أن أهنئ ميلانيا ، لقد قامت بعمل جميل في الديكور."أضاف عن عقار دي سي الذي اختار التخلي عن اللون الأحمر لصالح الديكور الأخضر هذا العام.