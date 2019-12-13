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ديني

المصري محمد طارق يفوز بلقب منشد الشارقة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:50 م
محمد طارق
محمد طارق
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محمود ضاحي
حصد المنشد المصري محمد طارق، لقب منشد الشارقة، في مسابقة منشد الشارقة، التي تقام في دولة الإمارات، مستندا إلى رصيد من الخبرات في العديد من الحفلات بمصر والأردن المغرب وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وموريتانيا و باكستان.

ويعد محمد طارق، من أهم المنشدين الشباب؛ لما يمتلكه من خبرة كبيرة ولغات عدة، حيث يقوم بالإنشاد بالعديد من اللغات منها الانجليزية والاندونيسية والأردية.

وشارك الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين في لجنة التحكيم الرئيسية ببرنامج مسابقة منشد الشارقة في دورته الثانية عشر، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإشراف الشيخ سلطان بن احمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للاعلام، وبمتابعة شخصية من مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون محمد خلف.

وعن مشاركته في اللجنة قال التهامي، إن مسابقة منشد الشارقة هي الحدث الأكبر في تاريخ الإنشاد علي مستوي العالم الإسلامي والتي ترسي معاني الحب والتآلف والروحانيات بين الشباب، في تنافس نبيل وأخلاقي ، بعيدا عن ثقافة العنف والتطرف الذي انتشر في الوطن العربي في الحقبة الأخيرة ، وهذا ليس بجديد علي دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في جميع الفنون الإنسانية.
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