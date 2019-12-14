ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حقوق الزوجة عند الخلع.. الإفتاء توضح هل يٌسقط الزوج حقه في رد المهر بسبب إساءته لها|فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:21 ص
حقوق الزوجة عند الخلع
حقوق الزوجة عند الخلع
Advertisements
عبدالله سليم
قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المرأة إذا طلبت الخلع عند القاضي، وقضى بخلعها فإنها تتنازل عن مهرها الذي قدمه إليها الزوج .

اقرأ أيضًا: حكم الخلع في الشريعة الإسلامية

واستدل«عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي حقوق الزوجة عند الخلع ؟ بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة.


وأضاف أنه في حالة طلب المرأة الخلع؛ يجب عليها رد جميع الأشياء التي أهداها الزوج إليها من باب المهر، سواء كانت العفش أو الذهب أو نقود أو غير ذلك.

هل يٌسقط الزوج حقه في رد المهر بسبب إساءة معاملة الزوجة
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن معاملة الزوج السيئة لزوجته، لا يؤثر في وجوب إرجاع المهر للزوج، مؤكدًا أن الزوجة يجب عليها دفع المهر كاملًا للزوج في حالة طلب الخٌلع.

حقوق الزوجة عند طلب الطلاق أو الخلع
في السياق ذاته قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الزوجة التي تطلب الطلاق يتم الوقوف على شكل هذا الإنفصال فقد يكون الطلب من الرجل أو من المرأة، ولها المؤخر والنفقة والمتعة وقائمة المنقولات، وعليها العدة و24 شهر متعة، إن كان الطلب من زوجها.

وأضاف جمعة، في فتوى له، أن المرأة لو كانت هي الراغبة في الطلاق فحينئذ يتحول الأمر إلى خلع وتتنازل المرأة عن المؤخر والمتعة ومستحقاتها.

وقال مفتي الجمهورية السابق، إن العلماء اختلفوا في أن الخُلع فسخ للزواج أم طلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رأى في الفقه القديم أنه فسخا، وغير رأيه في الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخًا فيكون عدته «3 حيضات».

الخلع في القانون المصري
وأضاف أن القانون المصري جعل الخلع من الطلاق البائن، ويقع طلقة واحدة، موضحًا: أي أنه إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته المختلعة فيكون بعقد ومهر جديدين، منوهًا بأنه يجوز الخلع من غير الذهاب إلى القاضي، عند طريق التراضي بين الزوجين.

الفرق بين الطلاق و الخلع
وعرف المفتي السابق، الطلاق بأنه مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، والطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق.

وأوضح: أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلًا من الزوجين لباس للآخر، قال الله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.

وأشار إلى أنه من هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض مالي، وأن ترد إليه ما أعطاه لها.

ولفت إلى أن الخلع في مصر يعتمد على حكم القاضي النهائي وليس الابتدائي، وتبدأ فترة من وقت صدور الحكم النهائي وتظل 3 أشهر أو 3 حيضات، ثم يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى، حتى لو زوجها قال لها أنتي مازلتي زوجتي، تتركه يتحدث مع نفسه وتتزوج؛ لأنها لم تصبح زوجته، منبهًا على أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا أمام الناس وباطنًا أمام الله عز وجل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الزوجة التى تطلب الطلاق بدون سبب

حكم طلب المرأة الطلاق إذا تزوج عليها زوجها

حكم الطلاق فى التليفون .. دار الإفتاء ترد

هل يجوز إرجاع الزوجة بعد انتهاء العدة| دار الإفتاء تجيب

رد المهر عند الخلع .. هل يٌسقط الزوج حقه بسبب إساءة معاملة الزوجة ..الإفتاء توضح |فيديو

حكم عقد الزواج بالتوكيل العام.. المفتي السابق يوضح

ترشيحاتنا

بعد عزوف المنتجين عنه.. محمود حميدة: الجمهور عايز يتفرج على احمد عز

شاهد| عمرو أديب يبكى على الهواء

وليد صلاح الدين: كهربا لن يلعب مع الأهلي في الوقت الحالي

فيديو جراف| قبل الوجبات بـ 30 دقيقة.. المشروب السحري لنسف الكرش

ياسمين الخطيب: زبيدة ثروت أجمل عيون في السينما المصرية

أول رد فعل | طالب واقعة التنمر: سعيد بجلوسي بجانب الرئيس السيسى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال الأنوثة.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

بـ كرافت جلد | إيمان العاصي بإطلالة غريبة أمام المرآة

حاول التصدي لعملية سطو على متجر فوضع نفسه في موقف محرج.. صور