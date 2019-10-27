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توك شو

أزهري: الخلع يسلب المرأة حقوقها.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:05 م
الخلع
الخلع
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توك شو
قال الشيخ حسن الجنايني من علماء الأزهر الشريف ، إن الخلع شيء والطلاق للضرر شيء آخر، مؤكدًا أن الخلع يسلب المرأة حقوقها.

وأضاف الشيخ حسن الجنايني، خلال حواره ببرنامج «أصعب سؤال» الذي يبث عبر فضائية «الصحة والجمال»، تقديم الإعلامي مصعب العباسى، أن الزوج يقوم بضرب زوجته ويتسبب لها في مشكلات كثيرة، من أجل اللجوء للخلع.

وأشار الجنايني ، إلى أن تحويل الطلاق لضرر لـ خلع يتسبب فى ظلم المرأة، ولا يتسبب فى إنصاف المرأة.

وأوضح أن مقترح النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، بأن هناك بنودا مقترحة لـ الخلع، وهي : الضعف الجنسي ، عدم الأنفاق، و عدم القدرة على الإنجاب، و الضرب المبرح، و التغيب عن المنزل لمدة سنتين، الحبس فى قضايا مخلة، التلبس بالخيانة مع أخري، الزواج من سيدة أخري، وعدم وجود أطفال ويقصد في هذا الشرط هو أن هناك أطفالا ولكن تعدوا سن الـ 18 وتريد الخلع، والعجز الجنسي، أو تكون أخته فى الرضاعة" يسبب مشكلات للمرأة ولا يكون لـ مصلحتها .
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