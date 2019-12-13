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أخبار البلد

الفنانة رولا زكي تفتتح أولي فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:42 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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شرم الشيخ: محمد عبد المنعم
افتتحت الفنانة رولا زكي أولي فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته.

ومسرح شباب العالم في نسخته الثانية يأتي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم. ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.

كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين.



فمن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية. كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.

الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.
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