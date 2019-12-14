التموين تقر مد فترة تلقي تظلمات الحذف من البطاقات التموينية.. ونواب يطالبون بحذف بعض المعايير.. ونائب يخاطب الحكومة

اقتصادية النواب تطالب بإلغاء حذف المواطنين بمعيار فواتير الكهرباء

خطة البرلمان تطالب بتغيير معايير استبعاد المواطنين من بطاقات التموين









أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى الأحد 15 ديسمبر الجاري، والتي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية نوفمبر الماضي.





وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير لها، إنها تسعى من وراء المد هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم تظلماتهم، مشيرة إلي أن الحكومة مهتمة برفع كافة الأعباء عن الفئات المهمشة.





وأضاف التقرير أن الوزارة تسعى لإعطاء المواطنين من أصحاب البطاقات ممن تم استبعادهم، لتقديم كافة المستندات الدالة علي أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.





اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء شركات وقيادات وممثلي اللجان النقابية ومديري الإدارات ومديري الموارد البشرية لشركات (اسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، النشا والخميرة والمنظفات، قها وادفينا للأغذية المحفوظة) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.





حضر الاجتماع اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمحاسب شريف القليني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، و رؤساء مجالس إدارات شركات الزيوت، وقها وادفينا، والنشا والخميرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحضور المكتب الاستشاري المنوط به مسؤولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات.





وتعليقًا على هذا الأمر، قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيخاطب وزير التموين الأحد المقبل، بشأن إلغاء معيار حذف غير المستحقين من البطاقات الخاصة بالفواتير الكهرباء الشهرية.





وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة الكهرباء يوجد بها إشكالية كبيرة بشأن قارئي العدادات في المنازل، حيث أنهم يقوموا بتوقيع قراءات عشوائية ليس لها أساس من الصحة ويقومون بإدراجها ورفعها على النظام في الوزارة مما يتم تصعيده مرة أخرى إلى الجهات المختصة ويتم حذف المواطنين بعدها مباشرة.





وأوضح النائب أن هؤلاء المواطنين الذين يحذفون من بطاقات التموين هم في الحقيقة مستحقون للدعم وحذفهم جاء نتيجة القراءات الخاطئة الناتجة عن وزارة الكهرباء.





من جانبها، طالبت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بعد أغلاق موعد تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية، بإعادة النظر في المعايير التي كانت سببًا في هذه التظلمات وتعديلها لتجنب وقوع الضرر مرة أخرى على المواطن البسيط.



