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فن

أخبار الفن | ظهور جديد لـ شمس البارودي.. شائعة زواج أحمد السعدني.. زينة تظهر بالحجاب

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل على السوشيال ميديا
نشرت الممثلة منى فاروق، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه تتنزه داخل أحد فنادق الإمارات، وتدعو متابعيها للتنزه داخل هذا المكان.

نحت تمثال للفنان محمد رمضان | شاهد
نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مع نحات شاب، قام بعمل تمثال للشخصية التي قدمها في مسلسل «نسر الصعيد» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2018.

خطفت الأنظار لها | أول ظهور لـ ابنة دريد لحام
نشرت الممثلة الفلسطينية شكران مرتجي، مقطع فيديو قصيرا لها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهر فيه الفنان السوري دريد لحام، وهو يغني لها في عيد ميلادها، بصحبة ابنته «عبير» في أول ظهور لها.

قصة مسجد هيثم أحمد زكي | نجل محمود عبد العزيز يصلي فيه | وناهد السباعي تهاجم الصحفيين
منذ اللحظة الأولى لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، التي هزت الوسط الفني، ودشنت العديد من المشاريع الخيرية كصدقة جارية على روح الفنان الشاب، كان أحدثها بناء مسجد على روحه.

ظهور جديد لـ شمس البارودي برفقة زوجها الفنان حسن يوسف وأفراد عائلتها
تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، صورة جديدة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، رفقة زوجها الفنان حسن يوسف.

فاجأت متابعيها | صورة نادرة لـ هيدي كرم في سن الطفولة
نشرت الفنانة والمذيعة هيدي كرم، صورة نادرة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بمرحلة الطفولة، وهي تحمل شقيقتها «مايان» التي كانت رضيعة في تلك الصورة.

بعد أشهر من وفاة أم أولاده| حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى
تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، صورة للفنان أحمد السعدني، ظهر فيها بصحبة الفنانة ندى موسى، وهما يرتديان زي الزفاف، مرددين شائعات حول زواجهما، بعد أشهر من وفاة مُطلقة «السعدني» أمل سليمان.

شاهد | زينة ترتدي الحجاب وتصلي في مسجد هيثم أحمد زكي
نشرت الفنانة زينة، صورا وفيديوهات عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل المسجد الذي شُيد على روح الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي .

بعت سيارتي | زكي فطين عبد الوهاب يروي قصته المأساوية مع السرطان
قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إنه تغلب على مرض السرطان، بالشفاء التام والعاجل، وأنه الآن في مرحلة المتابعة فقط، ويتبقى له أشعة وحيدة سيجريها بعد شهر واحد للتأكد من القضاء على السرطان بالكامل.
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