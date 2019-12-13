خطفت الأنظار لها | أول ظهور لـ ابنة دريد لحام









نشرت الممثلة الفلسطينية شكران مرتجي، مقطع فيديو قصيرا لها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهر فيه الفنان السوري دريد لحام، وهو يغني لها في عيد ميلادها، بصحبة ابنته «عبير» في أول ظهور لها.وظهر دريد لحام في الفيديو، وهو يحدث شكران مرتجي في الفيديو، بينما ابنته «عبير» تمسك الموبايل على طريقة «السيلفي»، ثم يبدأ «لحام» وابنته في الغناء للممثلة الفلسطينية.وعلقت شكران مرتجي، على الفيديو، قائلة: «نيالي نيالي فيكم كلكم لك بحبكممممممممممم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافه والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي انا منكم وبمحبتكم بستمر».وتابعت شكران مرتجي، قائلة: «شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير.. شكرًا عالهدية الرائعه .. نعم، التواضع سمة الكبار يطول عمرك ياقلبي متل مابتقول للكل».