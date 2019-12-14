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تعليم

بعد شفائها من السرطان.. إليسا: أنا بخير وسأعود للساحة الفنية بقوة.. ومصر بلدي الثاني

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
إليسا
إليسا
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أكدت النجمة اللبنانية إليسا على هامش حفلها الذي أحيته اليوم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنها سعيدة بتواجدها وسط جمهورها المصري في أي مكان، قائلة : هناك كيميا تجمعني بالشعب المصري، و مع احترامي لكل الشعوب فهذا بلدي الثاني .

وطمأنت إليسا جمهورها علي صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدي الذي أعلنت عنه العام الماضي، قائلة، الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية.

وكانت قد أحيت النجمة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا من أقوى حفلاتها على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي حضره كوكبة من المثقفين والفنانين وفى مقدمتهم خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والإعلامي والكاتب محمد فودة النجمة ايمان العاصى، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبي.

وبدأت النجمة إليسا حفلها بالصعود على المسرح، بأغنية "شمس الحرية"، وسط تصفيق الجمهور الذي حضر خصيصا للاستماع لأغاني نجمتهم المفضلة.

وأهدت إحدى الفتيات باقة "ورود" للفنانة اليسا، التي أعربت عن سعادتها بلقاء الجمهور المصري داخل مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه.

وقدمت إليسا خلال ساعتين متواصلتين، عددا من الأغنيات التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي "الي كل اللي بيحبوني" ، "وحشتوني"  ، "كرمالك" ، "سهرني يا ليل"، "يا مرايتي"، "أسعد واحدة".

وطالب الجمهور اليسا بعدد كبير من أغنياتهم المفضلة لهم، ولم تبخل النجمة عليهم حيث لبت كل طلباتهم وكانت أبرز هذه الأغنيات، "عيشالك"، "خدني معك"، كرهني"،"بيمون"، "اجمل احساس"، "عكس اللي شايفنها".

وقدمت عددا من الأغنيات لنجوم اخرين من الزمن الجميل منهم اغنيتي "لولا الملامة" و"طب وانا مالي" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وأغنية، " نسم علينا الهوا" للنجمة القديرة فيروز.

وأهدى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم النجمة اللبنانية على حضورها و احيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوبرا الخاص بها.
بعد شفائها من السرطان.. إليسا: أنا بخير وسأعود للساحة الفنية بقوة.. ومصر بلدي الثاني
بعد شفائها من السرطان.. إليسا: أنا بخير وسأعود للساحة الفنية بقوة.. ومصر بلدي الثاني
بعد شفائها من السرطان.. إليسا: أنا بخير وسأعود للساحة الفنية بقوة.. ومصر بلدي الثاني
بعد شفائها من السرطان.. إليسا: أنا بخير وسأعود للساحة الفنية بقوة.. ومصر بلدي الثاني
بعد شفائها من السرطان.. إليسا: أنا بخير وسأعود للساحة الفنية بقوة.. ومصر بلدي الثاني
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