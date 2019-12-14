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توك شو

الفنان زكى فطين: بعت سيارتى فى فترة مرضى لاحتياجى للمال.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:32 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إنه فى فترة إصابته بالسرطان كان متماسك مع المشاكل الكبيرة.

وأضاف الفنان زكى فطين، خلال حواره التليفزيونى في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر" قائلا: "تقبلت الأمر بشكل عادي ولم أشعر بخضة كبيرة وهذا ما ساعدني كثيرًا على الشفاء".

وأوضح زكى فطين عبد الوهاب، أنه تعرض لأزمة مالية اضطر بسببها لبيع سيارته وهذا ما يحدث في أغلب الأوقات للبعض، مؤكدًا أنه لولا النقابة لما كان استطاع إكمال علاجه..

وأشار زكى فطين، أن الورم الذي عاني منه كامن، وسيخضع لبعض التحاليل الشهر المقبل وذلك لمتابعة المر ض والتأكد من عدم تطوره.

وأكد زكى فطين عبد الوهاب، أن أكثر النجوم الذين وقفوا إلى جانبه خلال فترة مرضه هي الفنانة نادية لطفي، وشقيقه أشرف أباظة، موضحًا أن العامل النفسي أكثر ما يساعد الإنسان على التغلب على المرض.

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