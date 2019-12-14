د. مجدي بدران يكتب: الألوان والمزاج والاسترخاء

تلعب الألوان دورًا هامًا فى حياة الإنسان ، فهى ترسم بفرشها ألوانًا جميلة فى السماوات والأرض، تعيننا على تذوق الحياة.. اللون هو طاقة مشعة فى صورة ضوء تحيط بالإنسان المحاط بموجات كهرومغناطيسية عديدة غير مرئية.



يحتاج جسم الإنسان إلى ألوان معينة ليحيا ويعمل بصورة أفضل، تتغير حاجة الإنسان إلى الألوان باستمرار ، فهو يبحث دومًا عن الألوان التى تنقصه وتجعله متوازنًا ، وخلايا الجسم تبعث ترددات متوازنة، ولكن عند المرض فإن هذه الترددات تصبح غير متوازنة. يصدر جسم الإنسان إشعاعات تتجانس مع الموجات الكهرومغناطيسية وذبذبات الألوان ، و لكل شخص إشعاعات خاصة به تميزه كبصمات الأصابع .



تحتوى شبكية العين على ثلاثة ألوان هى الأخضر والأحمر والأزرق ، وبقية الألوان تتكون من مزج هذه الألوان الثلاثة وعندما تدخل طاقة الضوء إلى الجسم فإنها تنبه الغدة النخامية والجسم الصنوبرى إلى إفراز هرمونات تؤثر على المزاج والتفكير و السلوك .



وردت كلمة لون في القرآن الكريم فى مواضع مختلفة ، فاللون الأبيض رمز السلام والنصر هو أكثر الألوان ورودا فى القرآن الكريم ، مثل الأية 33 سورة الشعراء (وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾) . اللون الأخضر يرمز لنعيم الجنة مثل الأية 31 من سورة الكهف (أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا) .



تنبه الفراعنة لأهمية الألوان للإنسان فأنشأوا معابد للعلاج بالألوان يكسو أرضياتها اللون الأخضر كلون ضفاف النيل ويعلو جدرانها اللون الأزرق كلون السماء الجميل ، وكانت المعابد تبنى بطريقة تسمح بدخول الشمس لتعكس ألوان الطيف حسب نوع اللون المطلوب للعلاج.



كان الضوء أول دواء لعلاج الأمراض ، وفى سنة 1930 وصف الضوء لعلاج 400 مرضا ،و سنه 1941 عرف أن الضوء هام للتوازن النفسى ، وسنة 1980 تبين أهميه الضوء فى إسراع عمليه التعلم . العلاج بالألوان يساهم في التقليل من الاضطرابات النفسية ، ويتيح للفرد التعبير عن ذاته فيميل مرضى الاكتئاب الى الألوان الداكنة ، بينما يميل مرضى الفصام إلى الألوان الصارخة.مزج الألوان الأساسية مع بعضها له تأثير نفسى إيجابي فاللون البرتقالي الناتج عن مزج الأحمر والأصفر يساعد في التمتع بالطاقة الصادرة عن اللون الأحمر والقدرة الذهنية المنبعثة من اللون الأصفر . تقسم الألوان الى ألوان موجبة وألوان سالبة، الألوان الموجبة حمضية وهى منشطة ومثيرة كالأحمر والبرتقالي والأصفر ، والألوان السالبة قلوية وهي باردة ومهدئة كالأزرق والنيلي والبنفسجي والوردي وفوق البنفسجي و الأبيض والأخضر.الألوان تلعب دورًا مهمًا في حياة الأطفال ، فالألوان الفاتحة تزيد من الطاقة والنشاط الذى يحتاج إليه الطفل .



اللون الأحمر هو لون الطاقة والحيوية والنشاط والشجاعة، ويثير الحواس فهو لون العواطف لذلك يستخدم في باقات الورد. لغة الألوان لغة سهلة عالمية يفهمها الجميع ، و نحن بحاجة ماسه إلى تذوق الألوان لخفض التوتر ولنشر المحبه والسلام وللحفاظ على البيئه ، و لتلوين حياتنا بالفرحة والانشراح .



اللون الأخضر ينتج من مزج اللونين الأزرق والأصفر، وهو مهدئ ومضاد للتوتر يساعد على الهدوء والاسترخاء،ويفضل فى غرف العمليات الجراحية وثياب الأطباء لنشر الهدوء، وله القدرة على إمتصاص الطاقات السلبية من أجسامنا. تتولى الأشجار والنباتات الخضراء تخليصنا من التوتر والإحساس بالضيق والحزن. و لاننسى اللون الأخضر فى الكلوروفيل الذى يوجد في النباتات الخضراء ،و يلعب دورا هاما في عملية التمثيل الضوئي أساس الحياة على الأرض فهو يحول ضوء الشمس إلى غذاء للإنسان والحيوان،وهو مضاد قوى للأكسدة، وينشط الخلايا، مما يساعد على سرعة التئام الجروح والتقرحات ،ويمنع السرطانات ،ويعادل الأجسام الغريبه فى الفم فيطيب رائحته .



اللون الأصفر هو لون السعادة والمرح والذكاء ، ويساعد على الإبداع خاصة في الكتابة ويفضل استخدامه في أماكن تجمّع الأسرة لأنه يزيد من مشاعر التجاوب الأسري. البيتا كاروتين تكسب الجزر اللون الأصفر ، وهى من مصادر فيتامين أ الذى يحمى البصر ويرفع مناعة الأغشية المخاطية .



اللون البرتقالي منشط عام ،وهو من أحسن الألوان لتقوية الذاكرة ، ويساعد على التخلص من الاكتئاب. اللون الأسود هو لون القوة والثقة بالنفس. اللون الأزرق هو اللون المفضل لدى الناس من خلال الارتباطات مع السماء والمحيطات و الماء ، يربط معظم الناس اللون الأزرق بالراحة والاسترخاء و السلام و الهدوء ، وهو يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع . اللون البنفسجي مهدئ قوى أيضًا. اللون الوردي يساعد فى إرتخاء العضلات خاصة عند ذوى الميول العدوانية ، وينصح به لطلاء جدران السجون والمستشفيات ومراكز علاج الإدمان .



