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رياضة

كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بعدم الانشغال بالانتقادات الإعلامية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:37 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل خوض التدريبات الجماعية اليوم تحدث فيها عن استعدادات المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش وضرورة التركيز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على بيراميدز.

وطلب كارتيرون من اللاعبين أهمية التركيز في الفترة المقبلة ووجه لهم رسالة بعدم الانشغال ببعض الانتقادات التي توجه لبعضهم في وسائل الإعلام.

وفاز الفريق الأول للزمالك على شبابه بخماسية نظيفة أمس حملت توقيع إمام عاشور وكريم بامبو "هدفين " فى الشوط الأول ومحمد عنتر ومصطفى فتحى العائد بقوة فى الشوط الثانى بعدما قرر الجهاز الفني منح اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة بيراميدز راحة من مواجهة فريق الشباب والتي تأتي ضمن استعدادات الفريق الأبيض لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك لتحقيق الفوز فى مبارياته الثلاث القادمة بالدوري أمام طلائع الجيش وسموحة 20 ديسمبر والإنتاج الحربى 24 ديسمبر قبل لقاء زيسكو الزامبى بمدينة نيدولا فى الجولة الثالثة لدور المجموعات الإفريقى المقرر لها الـ 28 من ديسمبر الجارى .

وأكد سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك أن مواجهة الفريق أمام فربق الشباب مفيدة من جميع الوجوه حيث اطمأن الجهاز الفني على اللاعبين البدلاء والغائبين عن مواجهة بيراميدز ، كما كانت فرصة جيدة للجهاز الفني لمشاهدة لاعبي فريق الشباب مشيرا إلى أن كارتيرون حرص على متابعة العديد من اللاعبين من أجل انتقاء أفضل العناصر والاستعانة بها خلال الموسم الحالي.
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