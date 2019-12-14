النفس أم الشيطان.. علي جمعة يوضح أيهما أشد على الإنسان وكيفية التعامل مع الأعداء الأربعة

ذكر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن الإنسان وهو في طريقه إلى الله فإن هناك أربعة أسباب تعوق سيره إلى ربه سبحانه: أولها: نفسه, والثانى: الشيطان, والثالث: الهوى, والرابع: الدنيا.





وأضاف الشيخ علي جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن هذه أعداء لبني آدم؛ لأنها تحاول أن تصده عن سبيل الله، وتحاول أن تجذبه إليها، مشيرًا إلى أن هذه الأربعة تحاول أن تجعله يخرج عن الصراط المستقيم، وعن الطريق القويم، الذي هو أقصر طريق يصل به العابد إلى ربه.





وأكد أن الأمور الأربعة تعكر على الإنسان صفو توجهه إلى الله - سبحانه وتعالى - وأن أشد هذه الأعداء هي "النفس"؛ لأن الدنيا قد تكون وقد لا تكون، والشيطان يذهب ويجيئ، والهوى يأتي ويذهب، ولكن النفس هي التى تصاحب الإنسان من الإدراك إلى الممات، لافتًا إلى أننا نستطيع أن نميز سعيها، وحجابها، وشهوتها، عن باقى هذه الأعداء بالعود والتكرار, وهذا معنى قولهم - وهي قاعدة أيضًا -: ( نفسك أعدى أعدائك ).









وتسائل: كيف نميّز بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟ مضيفًا أن العلماء قالوا: إن وسوسة الشيطان لا تدوم، ولا تعود، ولا تتكرر، ويحاول أن يوسوس في صدور الناس، فإذا لم يستجب الإنسان لهذه الوسوسة، وقاومها، وانشغل عنها فإنه لا يعود إليها مرة ثانية، ويذهب ليوسوس له فى شىء آخر.





وألمح إلى أن الإنسان إذا وجد من نفسه دعوة بالكسل عن الصلاة، أو عن الذكر، أو دعوة تدعوه إلى شيء مكروه أو محرم، ثم لم يجد في نفسه ذلك بعد هذا فإن ذلك من وسواس الشيطان، { مِن شَرِّ الوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ} فهذه أذية الشيطان.





وأكد أن الشيطان ضعيف، ولا سلطان له علي بني آدم، والله - سبحانه وتعالى - أوكله ولكنه أضعفه ، وأبقاه ولكنه خذله، لافتًا إلى أننا نستطيع أن نتقى شر الشيطان من أقرب طريق وبأبسط وسيلة؛ فالأذان يُذهب الشيطان, والذكر يُذهب الشيطان, وقراءة خواتيم سورة البقرة فتُذهب الشيطان وتحصِّن المكان, ونقرأ آية الكرسى فإذ بنا نحتمى بها من الشيطان, ونذكر أذكار الصباح والمساء فإذ بنا نحصِّن أنفسنا من الشيطان.



