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نسير بمنحنى تصاعدي.. التعليم العالي: لدينا 22 جامعة في التصنيف العالمي.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:58 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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هاني حسين
قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، إن الجامعات المصرية في تصنيف متقدم وجامعة القاهرة في التصنيف ما بين أفضل 300 و400 جامعة على مستوى العالم وجامعة المنصورة ما بين 500 إلى 600 على مستوى العالم.

وأضاف "عبد الغفار" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه في 2016 كان لدينا 3 جامعات في التصنيف العالمي، ولكن الآن لدينا 22 جامعة مصرية داخل التصنيف العالمي.

وتابع وزير التعليم العالي: "في آخر 3 سنوات تقدمت الجامعات المصرية تقدم غير طبيعي ونحن اهتمينا بالتصنيف العالمي".

ولفت الوزير إلى أن " كلية الطب في الجامعات المصرية ضمن أفضل 300 كلية طب على مستوى العالم من 30 ألف جامعة"، مضيفا:" التعليم في مصر يسير في منحنى تصاعدي.

وأكمل وزير التعليم العالي:" لدينا في الجامعة كلية السياحة والفنادق، وكلية العلوم، وكلية الترجمة وكلية العمارة والتصميم، وجامعة الملك سلمان في شرم الشيخ بها 4 كليات، وفرع الطور به 7 كليات ، وفرع رأس صدر به 4 كليات، ولدينا 57 برنامجا يتم تدريسها في جامعة سلمان".
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