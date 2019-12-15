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أخبار البلد

أمطار خفيفة على مدينة نصر في الساعات الأولى من اليوم الأحد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
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صدى البلد
شهدت منطقة مدينة نصر تساقط خفيف للأمطار في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

كان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، قال إن حالة الطقس الحالية تشهد حالة من نشاط الرياح فى جميع محافظات شمال البلاد.

وكشف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصري والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن انخفاض درجات الحرارة عن معدلها الطبيعى بداية من أمس السبت بدرجتين أو أكثر لتصل 17 درجة مئوية، ومن المفترض أن يصاحب ذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة.

وأوضح محمود شاهين، أن حركة الرياح التى تشهدها حالة الطقس الحالية ستمتد على محافظات شمال الصعيد وستكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق خاصة عند الاقتراب من الطرق الصحراوية المكشوفة، والتى تنتج عنها انعكاس للرؤية الأفقية نتيجة لإثارة الرمال.

وطالب محمود شاهين، سائقي السيارات بالقيادة بهدوء خلال انخفاض مستوى الرؤية، ويفضل لأصحاب الأمراض التنفسية "الجيوب الأنفية"، الصدرية وكبار السن عدم التعرض المباشر اليوم الأحد للرمال والأتربة لما سينتج عنه من التهابات شديدة بالأنف نتيجة التعرض للرياح.

ولفت محمود شاهين، إلى أن نشاط الرياح يرفع الشعور بانخفاض درجة الحرارة والتى من المتوقع أن تصل إلى 19 درجة مئوية خاصة عند الاقتراب من ساعات الليل المتأخرة.

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