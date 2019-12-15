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أخبار البلد

مستشفى قنا العام ينقذ شابا باستخراج سكين من ظهره‎

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:39 ص
صدى البلد
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عبد الصمد ماهر
تمكن قسم الجراحة العامة بمستشفى قنا العام بمجموعة من شباب الجراحين تحت قيادة د. جمال الحجر رئيس قسم الجراحة العامة د. محمد الديب مدير المستشفى، من إنقاذ حياة شاب مصاب بطعنة سكين في ظهره.

استقبلت المستشفى شابا عشرينيا من مركز دشنا، مصاب بطعن سكين إثر ضربه من آخرين، وتبين وجود سكينة في ظهره وتم نقله إلى العمليات.

وقام فريق العمل المكون من د. محمود ابراهيم علي، ود. عمرو عبد الواحد أخصائي الجراحة العامة ود. عادل علي رئيس قسم التخدير، ود. أمير اخصائي التخدير بتخدير الحالة ود. كيرلس ود. بيتر طبيب مقيم جراحة عامة، بعملية استكشاف البطن ورتق المعدة وعضلات الظهر والبطن.

وأكد الفريق الطبي المعالج أن حالة المريض مستقرة، بعد نجاح العملية الجراحية.
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