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فن

بسبب المتسابقة المصرية الوحيدة في نهائي ذا فويس.. أحلام تتصدر جوجل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:44 ص
احلام - ايمان عبد
احلام - ايمان عبد الغني
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قسم الفن
تصدرت الفنانة الإماراتية أحلام مؤشر البحث جوجل في مصر، بآلاف من عمليات البحث، بسبب وصول المتسابقة المصرية إيمان عبد الغنى، من فريق أحلام، إلى مرحلة النهائيات فى برنامج "ذا فويس" فى نسخته الخامسة، بعد أن حصلت على ثقة الجمهور.

إيمان عبد الغنى تمكنت من خطف الأنظار فى البرنامج منذ الحلقة الأولى، بعد أن حظى صوتها على إعجاب المدربين الأربعة، إلا أن الفنانة أحلام، كانت المدربة الوحيدة التى قررت أن تضمها إلى فريقها، وهو ما جعل إيمان عبد الغنى تقول إن صوتها يستحق أن يلتف لها المدربون الأربعة.

تلك الكلمات أحدثت سوء فهم بين المتسابقة، والمدربين الأربعة، الذين اعتقدوا أنها مصابة بالغرور، وهو ما جعل الفنانة أحلام تنفرد بها فى جلسة لتوضح لها أن كلماتها تم فهمها بشكل خاطئ.

إيمان عبد الغنى ابنة دار الأوبرا المصرية، تمكنت بموهبتها من قلب الموازين فى المراحل النهائية، حيث أكدت أحلام فى إحدى الحلقات أن كلامها لم يكن غرورًا، ولكن ثقة بموهبتها التى تستحق أن يلتف لها المدربون الأربعة، وهو ما جعل محمد حماقى يسعى لخطفها فى المراحل النهائية، إلا أن قوانين البرنامج لا تسمح بذلك.

إعجاب المدربين الأربعة بـ إيمان عبد الغنى لم يقتصر على صوتها، ولكنهم أثنوا على قدرتها في إنقاص وزنها 10 كيلو جرامات.

تمكنت إيمان بصوتها من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، من خلال عدد من الأغانى التى قامت بأدائها فى البرنامج ومنها "ياما القمر على الباب".
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