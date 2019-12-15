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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2019

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:44 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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علياء فوزى
استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد 15-12-2019، على أسعار أمس السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 664 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 664 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 752 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، نحو 569 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 443 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب نحو 1475 دولارا للأوقية.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5312 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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