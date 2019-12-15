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رياضة

يوفنتوس يستضيف أودينيزي بـ الدوري الإيطالي.. اليوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:51 ص
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
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محمد السعيد
يستضيف فريق يوفنتوس نظيره أودينيزي، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف الصدارة مؤقتا من إنتر ميلان.

على الجانب الآخر يطمح فريق أودينيزي، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ 38 نقطة، بينما يتواجد فريق أودينيزي في المركز الـ 15 بـ 15 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، هيلاس فيرونا مع تورنيو، بولونيا مع أتالانتا، ميلان مع ساسولو، روما مع سبال، إنتر ميلان فيورنتينا.
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