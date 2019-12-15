نقل لجان التوفيق فى المنازعات لوزارة الصحة والسكان بالإدارة العامة للرصد البيئي بإمبابة

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، بأن يكون مقر اللجنتين الأولى والثالثة للجان التوفيق فى المنازعات لوزارة الصحة والسكان بالإدارة العامة للرصد البيئي الكائن فى 1 شارع الطيار فكرى - كورنيش النيل - إمبابة - بالدور الأرضى - محافظة الجيزة - بدلا من مقرها الحالى.



جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.