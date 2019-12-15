الجزائر.. بن فليس يعتزل الحياة السياسية بعد هزيمته في الانتخابات

قرر المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الجزائرية، علي بن فليس، اعتزال الحياة السياسية، وتسليم قيادة حزبه "طلائع الحريات" لقيادات شبابية.



وأقام بن فليس حفل وداع مع كوادر "طلائع الحريات" وأعضاء مديرية حملته الانتخابية، قائلًا إنه قرر "ترك الفرصة للشباب والاكتفاء بالكتابة والنقاش الفكري لمساعدة الشباب"، وفقًا لموقع "الشروق" الإخباري الجزائري.



وتعرض بن فليس لخسارة مدوية خلال انتخابات الرئاسة، التي أجريت الخميس المنصرم، بعد حلوله بالمركز الثالث عقب عبدالمجيد تبون وعبدالقادر بن ڨرينة.



وحصل بن فليس على نسبة 10.55 بالمائة ما يعادل 896.934 صوتا، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 ديسمبر الماضي.