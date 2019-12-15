لبنان.. مجهولون يحرقون مكاتب لحزب الحريري وعون.. صور

أقدم مجهولون، مساء اليوم، على حرق مكتب تابع لـ "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه الرئيس اللبناني، ميشيل عون، وآخر يعود لـ "تيار المستقبل" بزعامة رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وذلك في مدينة عكار شمال لبنان.





وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مجهولين دخلوا إلى مكتب تيار المستقبل في بلدة خريبة الجندي، بعد كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسة للمركز".





وسبق ذلك في الليلة نفسها فعل مماثل طال مكتبا لـ"التيار الوطني الحر" في "جديدة الجومة" في عكار، إذ أقدم مجهولون على كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار في المكتب، وفروا الى جهة مجهولة.



