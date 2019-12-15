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أخبار البلد

السيسي يتفقد منطقة رواد الأعمال بمنتدى شباب العالم ..صور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:48 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شرم الشيخ - محمد عبد المنعم
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منطقة رواد الأعمال في إطار منتدى شباب العالم الثالث بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كان تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أمس، منصة المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية بمنتدي شباب العالم، حيث يسعى المركز إلى تقديم الرؤى والبدائل المختلفة بشأن القضايا والتحولات الاستراتيجية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ويولي اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والتحولات ذات الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

ويستهدف المركز دوائر صنع القرار بإمدادها بالخيارات والبدائل عند التعامل مع التحديات والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية، وكذلك الباحثين والمتخصصين في الشئون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، داخل مصر وخارجها كما يساهم في إثراء الحوار والرأي العام في مصر وإقليم الشرق الأوسط، ونشر قواعد التفكير والبحث العلمي، وله ثلاثة برامج يعمل بها مثل برنامج العلاقات الدولية.

يهتم المركز بدراسة التحولات الدولية الأبرز على الساحة الدولية، وعلى مستوى إقليم الشرق الأوسط، وبرنامج الأمن وقضايا الدفاع، ويحلل قضايا الأمن القومي بأبعاده المختلفة، ويضم العديد من الوحدات، منها وحدة الأمن السيبراني، وحدة التسلح، وحدة التطرف، وحدة الإرهاب والصراعات المسلحة.

وأخيرًا برنامج السياسات العامة، ويُعنَى بدراسة القضايا والتحولات ذات الصلة بالسياسات العامة داخل مصر من خلال مجموعة من الوحدات المتنوعة، منها: "وحدة الدراسات الاقتصادية، وحدة دراسات الطاقة، وحدة الدراسات الاجتماعية، وحدة دراسات الرأي العام، وحدة دراسات المرأة وقضايا الأسرة".

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السيسي يتفقد منطقة رواد الأعمال بمنتدى شباب العالم ..صور
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السيسي يتفقد منطقة رواد الأعمال بمنتدى شباب العالم ..صور
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