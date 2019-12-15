الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور

بدأ منذ قليل عزاء الفنان محسن حلمي زوج الفنانة سلوى محمد على والذى يقام فى مسجد عمر مكرم.





وحرص على حضور العزاء كل من النجم يحيى الفخراني، الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنانة أنوشكا، سميرة عبد العزيز، حمدي الوزير، المخرج أمير رمسيس، المخرج مجدى أحمد علي، الفنان أيمن عزب، عفاف رشاد، منال سلامة وزوجها عادل أديب.





وتتلقى عزاء المخرج محسن حلمي زوجته الفنانة سلوي محمد علي، وحرص بعض الفنانين علي التواجد منذ اللحظات الأولى لتقديم واجب العزاء منهم، نجوي فؤاد، داليا مصطفى وزوجها شريف سلامة، أشرف عبدالغفور، سيد رجب، لطفي لبيب، عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، نادية سلامة، محمد الغيطي، محمد العدل.



