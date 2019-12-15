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رياضة

أشغال الدوري الشاقة.. الأهلي يعود للتدريبات غدا بدون راحة استعدادا للإسماعيلي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الاثنين استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني استئناف التدريبات غدا الاثنين عقب خوض مباراة حرس الحدود اليوم الأحد بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الإسماعيلي المرتقبة.

وانتزع الأهلي صدارة الدوري بشكل مؤقت، عقب فوزه الصعب على حرس الحدود 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه عمرو السولية الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي الحرس قبل أن تعانق الشباك.

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام المقاولون العرب الذي يواجه وادي دجلة غدا الاثنين، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند عشر نقاط في المركز الثامن.
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