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أخبار العالم

تعيين اللواء الدويش نائب مدير عام السجون في السعودية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:01 م
اللواء ماجد بن بندر
اللواء ماجد بن بندر الدويش
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محمود نوفل
أصدر عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخليه السعودي قرارًا بتعيين اللواء ماجد بن بندر الدويش نائب مدير عام السجون بالمملكة.

ويُعد "الدويش" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتقلد عدة مناصب خلال فترة عمله آخرها مدير عام السجون بمنطقة مكة المكرمة ومديرا للإدارة العامة للعمليات بسجون منطقة الرياض.

كما شغل أيضا مديرًا للإدارة العامة للشرطة العسكرية بالمديرية العامة للسجون بالمملكة، وهو حاصل على عدة شهادات شكر وتقدير، ونوط الأمن ونوط الإتقان؛ تقديرًا لجهوده في مجال عمله.

وعبر "الدويش" عن شكره وتقديره للقيادة على الثقة الغالية، واعدًا بأن يبذل وكافة زملائه قصارى جهدهم في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
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