الأهلي يحقق أفضل انطلاقة في الدوري لـ أول مرة منذ 14 عاما.. تفاصيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز مثير على حساب نظيره حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في إطار الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز .





سجل عمرو السولية هدف المباراة الوحيد من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مفتتحا سجله التهديفي مع الفريق هذا الموسم مستعيدا ذاكرة التهديف بعد غياب وتحديدا منذ 16 من فبراير العام الماضي عندما قاد الفريق للفوز على الإنتاج الحربي بهدف دون رد.





وحقق الأهلي الفوز السادس على التوالي هذا الموسم متربعا على قمة جدول الدوري بالعلامة الكاملة في رحلة الدفاع عن اللقب للموسم الخامس على التوالي وتعزيز رقمه القياسي بتحقيق الدرع للمرة الـ42.





انطلاقة الأهلي هذا الموسم هي الأفضل له في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق 6 انتصارات في مستهل الموسم وذلك لأول مرة منذ موسم 2005-2006 والذي شهد نجاح الفريق في تحقيق الفوز في 11 مباراة متتالية.





لم يكتف الفريق الأول لكرة القدم الانطلاقة المثالية وعودة السولية للتسجيل والتربع على الصدارة بالعلامة الكاملة فقد وصل الفريق لأعلى معدل تهديفي في المسابقة بعدما سجل 18 هدفا في 6 مباريات بواقع 3 أهداف في المباراة الواحدة كأقوى خط هجوم في جدول المسابقة وأقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه هدفا وحيدا.