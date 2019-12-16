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حوادث

اخبار الحوادث.. العثور على جثة فتاة مشنوقة.. علاقة شاذة وقتل تقود 3 متهمين إلى عشماوي.. شاب يخطف فتاة ويهتك عرضها

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:02 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:


العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزل عائلتها بكفر الزيات
شهدت قرية شبراريس بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها مشنوقة بواسطة حبل بسقف غرفتها داخل منزل عائلتها في ظروف غامضة وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.
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أصدقاء السوء.. علاقة شاذة وجريمة قتل تقود 3 متهمين إلى عشماوي بالشرقية
صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم في جلستها، اليوم، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام لـ3 طلاب، لقتلهم شابا بسبب وجود علاقة شاذة بين أحدهم والمجني عليه، وكانت المحكمة، أحالت أوراقهم للمفتي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
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قتلوا جارين ماجي .. المؤبد لـ مينا وعيد والمشدد لممتاز بعد قتلهم ألمانية
اصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في إعادة محاكمة 3 متهمين بـ قتل سيدة ألمانية الجنسية لسرقتها.
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شيطان فى صورة إنسان.. شاب يخطف فتاة لسرقتها فـ يهتك عرضها لعدم وجود أموال
واقعة مأساوية، سطرت سجلات الجرائم الجنائية، تفاصيلها رغم أن الواقعة لم تكن جديدة بل تكررت على يد شياطين الأنس، وكشف قرار الإحالة الصادر عن نيابة القاهرة الجديدة التفاصيل الكاملة لقيام عامل بخطف فتاة وهتك عرضها.
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السجن 5 سنوات لتشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن
عاقبت محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن، بالسجن المشدد 5 سنوات في المرج.
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تجار مخدرات.. إجراءات قانونية ضد متهمين غسلا 25 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهمين قاما بـ غسل حوالى 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
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طلاب وأطفال .. مديريات الأمن تواصل استقبال عدد من ذوي الإعاقة
قامت مديريتى أمن "الإسماعيلية، البحرالأحمر" بتنظيم إحتفاليتين لعدد من الأطفال والطلبة والطالبات "من ذوى الإعاقة" بمقر أندية الشرطة بنطاق المحافظتين، وتضمن الاحتفال عروضًا وفقرات فنية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.
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الداخلية:مبادرات للكشف على المرضى وصرف الأدوية بالمجان
واصلت وزارة الداخلية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
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عقوق الابناء.. السجن 7 سنوات لـ عامل قتل والدته وأصاب شقيقته بقنا
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، عاملا بالسجن 7 سنوات، لقتله والدته والشروع في قتل شقيقته بسبب خلافات عائلية بمركز دشنا بمحافظة قنا، في القضية رقم 4635 لسنة 2017 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 1345 لسنة 2017 كلي قنا.
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