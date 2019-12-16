اخبار الحوادث.. العثور على جثة فتاة مشنوقة.. علاقة شاذة وقتل تقود 3 متهمين إلى عشماوي.. شاب يخطف فتاة ويهتك عرضها

اخبار الحوادث |مباحثات بين الرقابة والإدارية وغرفة الصناعات الهندسية.. وزير الداخلية يراجع خطة تأمين منتدى أسوان للسلام.. والنقض توصي برفض طعن النيابة في الاستيلاء على أموال الداخلية