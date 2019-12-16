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تعرف على طلب الرئيس السيسي أثناء زيارته لجناح المركز المصري للفكر والدراسات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:19 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس السيسي زار جناح المركز في منتدى شباب العالم وأكد لنا ضرورة تشابك المراكز المصرية ووسائل الإعلام مع القضايا التي يروجها الخارج ضد مصر بفكر مغلوط ونقص معلومات.

وأضاف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" هناك بث الأكاذيب ونشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلينا مواجهتها وتقديم الحقائق في وسائل الإعلام ومراكز البحوث والدراسات".

وتابع: "أكدنا للرئيس السيسي أن مصر تنفذ مشروع بنائها العملاق في أصعب وأعقد لحظات الإقليم غير المسبوقة".

وأكمل: "مصر مهتمة بقضايا الإقليم الملتهبة وتسعى إلى حلها لنشر الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفت: "يجب استنفار الوعي في مصر، والرئيس السيسي أكد كثيرا على ضرورة العمل بجدية لتحصين وعي المواطن المصري والمجتمع كي يكون لديه حائط صد منيع من محاولات الاختراق.
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