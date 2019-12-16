كل ما تحتاج معرفته عن القطط الشيرازي

حياة عبد العزيز



وكشفت عن أنواع



وتابعت الدكتورة سمر عبد الرحمن لـ "صدى البلد"، أن القطط الأليفة تشتهر بالنظافة، والجمال، والشعر الطويل الناعم الكثيف، والتي تهوى اللعب بين أركان المنزل.



وتعد



وأوضحت الدكتورة سمر عبد الرحمن، ان طول



وأضافت : يمتاز القط الشيرازي بعيون كبيرة ولامعة ومستديرة، ويكون لونها نفس لون الفراء، ولها أذنان قصيرتان، واقدامها مغطاة بالفراء وعظمها سميك، وأنفها غير بارز عن الوجه، ولها ذيل قصير وذات شعر كثيف.



وكشفت عن طرق العناية بالقط الشيرازي في المنزل حيث يجب الاهتمام بصحته النفسية وعدم إهماله، وإطعامه وتدليله، ومعاملته كفرد من أفراد المنزل، كما يجب الحفاظ على نظافته، وتعويده على الاستحمام مرة واحدة شهريًا على الأقل، وتنظيف جسده، وأذنيه، وشعره؛ لحمايته من الطفيليات والحشرات الصغيرة، وتمشيط شعره باستمرار؛ لإزالة العقد والتشابك، والشعر الميت منه، بالإضافة إلى تطعيمه بشكل دوري، وفحصه بانتظام؛ للتأكد من سلامته و صحته.

قالت الدكتورة سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية لـ"صدى البلد"، إن القطط الشيرازي تنتمي إلى فصيلة الثدييات، وهي تعتبر من الحيوانات الأليفة التي تعيش وتربى بالمنازل دون ضرر على الإنسان، كما يعود اصلها إلى بلاد فارس لذلك يطلق عليها "القطط الفارسية".وكشفت عن أنواع القطط الشيرازي والتي تتمثل في القطط السيامي والحبشي والقطط الامريكية قصيرة الشعر، وتعد الشيرازي الأكثر انتشارًا للتربية في المنزل لمواصفاتها التي تجذب محبي تربية الحيوانات الأليفة ولاسيما المنازل الذي يتواجد بها أطفال.وتابعت الدكتورة سمر عبد الرحمن لـ "صدى البلد"، أن القطط الأليفة تشتهر بالنظافة، والجمال، والشعر الطويل الناعم الكثيف، والتي تهوى اللعب بين أركان المنزل.وتعد القطط الشيرازي من القطط الودودة المحببة لدى الاسرة، وذات طباع هادئ، كما ان لها مزاجا معتدلا، وغير عدوانية، ولا تستخدم مخالبها إلا نادرًا، وتحب النوم لفترات طويلة تصل إلى 16 ساعة يوميًا.وأوضحت الدكتورة سمر عبد الرحمن، ان طول القطط الشيرازي يصل إلى نحو 60 سم، ووزنها إلى نحو 4 كيلو جرامات، ويبلغ متوسط عمرها 20 عاما، كما تتميز القطط الشيرازي بالشعر الكثيف عند الكتفين والعنق، ولها ألوان متعددة مثل الابيض والاسود والدخاني.وأضافت : يمتاز القط الشيرازي بعيون كبيرة ولامعة ومستديرة، ويكون لونها نفس لون الفراء، ولها أذنان قصيرتان، واقدامها مغطاة بالفراء وعظمها سميك، وأنفها غير بارز عن الوجه، ولها ذيل قصير وذات شعر كثيف.وكشفت عن طرق العناية بالقط الشيرازي في المنزل حيث يجب الاهتمام بصحته النفسية وعدم إهماله، وإطعامه وتدليله، ومعاملته كفرد من أفراد المنزل، كما يجب الحفاظ على نظافته، وتعويده على الاستحمام مرة واحدة شهريًا على الأقل، وتنظيف جسده، وأذنيه، وشعره؛ لحمايته من الطفيليات والحشرات الصغيرة، وتمشيط شعره باستمرار؛ لإزالة العقد والتشابك، والشعر الميت منه، بالإضافة إلى تطعيمه بشكل دوري، وفحصه بانتظام؛ للتأكد من سلامته و صحته.