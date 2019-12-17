لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية

علق رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق، علي خسارة الأبيض من طلائع الجيش بنتيجة 3-2 فى الدوري المصري.



وقال عبدالعال، إن لاعبي الزمالك صدموا جماهيره ، معقبا: " هناك 5 لاعبين فقط يصلحون للعب لنادي الزمالك.



وشدد أن من كبر لاعبي الأبيض، هو جمهور الزمالك.



وتابع ، السبب الحقيقي وراء خسارة الزمالك من طلائع الجيش أن هناك ظلما داخل الفريق.



وواصل: أن محمد أوناجم لا يصلح للعب داخل نادي الزمالك ولا يعرف معنى كلمة كرة قدم.



