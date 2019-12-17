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رياضة

لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
علق رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق، علي خسارة الأبيض من طلائع الجيش بنتيجة 3-2 فى الدوري المصري.

وقال عبدالعال، إن لاعبي الزمالك صدموا جماهيره ، معقبا: " هناك 5 لاعبين فقط يصلحون للعب لنادي الزمالك.

وشدد أن من كبر لاعبي الأبيض، هو جمهور الزمالك.

وتابع ، السبب الحقيقي وراء خسارة الزمالك من طلائع الجيش أن هناك ظلما داخل الفريق.

وواصل: أن محمد أوناجم لا يصلح للعب داخل نادي الزمالك ولا يعرف معنى كلمة كرة قدم.

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