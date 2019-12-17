ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لم نكن نسعى التعاقد معه.. القيعي يستشهد بواقعة الحضري في تعاقد الأهلي مع كهربا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:30 ص
كهربا
كهربا
Advertisements
محمد رشاد
كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن موقف القلعة الحمراء من ضم كهربا خلال تواجده في نادي الزمالك بالموسم الماضي.

و أعلن الأهلي ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس، لمدة أربع مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي بالتراضي.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "كل الزملكاوية قالوا إن كهربا لن ينضم للأهلي، والأحمر كان يحتاج لوقت وفايلر كان يراه ولم يأخذ القرار متسرعًا".

وأضاف: "هل مشكلة اللاعب مع الزمالك بأنه يريد الانضمام للأهلي؟، الأبيض تأخر في تسجيل عقد اللاعب ولم يتم التسجيل في الوقت المناسب، لو كان حدث العكس لم يكن كهربا ليرحل عن القلعة البيضاء".

وأردف: "قيل إن الأهلي أخذ اللاعب الهارب، وفي المقابل الزمالك ضم الحضري بعدما ترك الأهلي ولعب لنادي سيون".

وأكمل: "كهربا كان يريد تجديد عقده مع الزمالك، والأهلي لم يكن في نيته ضم اللاعب، ولم نكن نعلم أو نصدق أن النادي سيترك اللاعب ، كهربا استخدم حقه لأنه كان يريد تغيير العقد، والذي حدث بينه وبين الزمالك لا يخصنا على الإطلاق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا

المهارات والقيمة التسويقية أبرزها..٥ مكاسب للأهلي من ضم محمود كهربا

٣ جنود مجهولة وراء ضم كهربا للأهلي.. كواليس ومعلومات جديدة

الأهلي يعلن رسميا ضم كهربا 4 مواسم ونصف| فيديو

بعد تعاقد الأهلي مع كهربا.. صلاح عبد الله ساخرا: خدوا الكهربا مننا بس العداد عندنا

بعد التعاقد مع كهربا.. المنيسي: إضافة رائعة لـ الأهلي ويحقق لنفسه تاريخا

ترشيحاتنا

رسميا .. الإسماعيلى يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلي ويخاطب اتحاد الكرة

الدوري المصري.. طلائع الجيش يصدم الزمالك ويتقدم 2-1 في الشوط الأول

فين أنطوي وقفشة.. رضا عبدالعال يهاجم إدارة الزمالك.. ومبروك الدوري للأهلي

بشرى لجماهير الزمالك | جنش يعود للتدريبات الجماعية

أخبار الفن .. تسريب فيديوهات فاضحة لفنانة شهيرة.. صورة مثيرة لـ شيما الحاج بعد الفيديو الإباحى.. وفاة المخرج ياسر زايد

احذر | التونة تسبب الفشل الكلوي.. والكاتشب يصيبك بالسرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها