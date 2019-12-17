لم نكن نسعى التعاقد معه.. القيعي يستشهد بواقعة الحضري في تعاقد الأهلي مع كهربا

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن موقف القلعة الحمراء من ضم كهربا خلال تواجده في نادي الزمالك بالموسم الماضي.





و أعلن الأهلي ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس، لمدة أربع مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي بالتراضي.





وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "كل الزملكاوية قالوا إن كهربا لن ينضم للأهلي، والأحمر كان يحتاج لوقت وفايلر كان يراه ولم يأخذ القرار متسرعًا".





وأضاف: "هل مشكلة اللاعب مع الزمالك بأنه يريد الانضمام للأهلي؟، الأبيض تأخر في تسجيل عقد اللاعب ولم يتم التسجيل في الوقت المناسب، لو كان حدث العكس لم يكن كهربا ليرحل عن القلعة البيضاء".





وأردف: "قيل إن الأهلي أخذ اللاعب الهارب، وفي المقابل الزمالك ضم الحضري بعدما ترك الأهلي ولعب لنادي سيون".



