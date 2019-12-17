محدش يقول الزمالك خسر بسبب المستحقات| رضا عبدالعال عن لاعبي الأبيض: مستوى مراكز شباب

قال رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، إن كل من صرح بأن تأخر المستحقات وراء خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش 2-3 غير صحيح بالمرة.



وتابع رضا عبدالعال، يجب على اللاعبين أن يبذلوا مجهود داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير ثم نبحث عن المستحقات، معلقا "دي لاعيبة مركز شباب".



وشدد رضا عبدالعال، على أن أشرف بن شرقي من أفضل اللاعبين فى مباراة اليوم، وخاصة فى اللقاءات السابقة ، ولا أريد أن يتحدث اى شخص بالهتافات لأي لاعب ويلقب بابن النادي، "موضوع ابن النادي انتهي خلاص.. مش الكلام ده دلوقتي". والمثال بنشرقي ليس من أبناء النادي ولكن يعطي كل ما لديه داخل الملعب .



وأكمل رضا عبدالعال، أن بيراميدز فى الموسم الماضي كون فريقا فى 3 شهور فقط، وفاز على الأهلي والزمالك خسر الدوري بفعل فاعل، مشددا على ان بيراميدز لديه ميزانية كبيرة والزمالك أيضا لديه أموال كبيرة ولكن يضع الاموال بشراء اللاعبين الخطأ.