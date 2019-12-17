فاروق جعفر: لاعبو الزمالك يتحملون الخسارة أمام الطلائع.. وهذه رسالتي لـ كارتيرون.. فيديو

‎أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الزمالك عانى من غياب التركيز أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الأخير 3-2.



‎وأشار فاروق جعفر، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أن الزمالك لم يحترم طلائع الجيش في المباراة، وافتقد للتنظيم داخل الملعب، وفاعلية الأطراف غابت.



‎وأضاف فاروق جعفر، أن المدرب لن ينزل إلى الملعب بنفسه المفترض أن اللاعبين لديهم خبرة، مؤكدا أن هناك علامة استفهام حول فرجاني ساسي لأنه غائب عن مستواه 4 أو 5 مباريات.



‎وتابع فاروق جعفر، أن طارق حامد لم يكن مؤثرا مع الزمالك أمام طلائع الجيش، والفريق افتقد للاداء الجماعي في الهجوم واعتمد على الفردية.



‎واسترسل فاروق جعفر، أن أشرف بن شرقي كان يهرب إلى الأطراف رغم أنه أجاد في العمق أمام بيراميدز، وتغييرات الزمالك أمام الطلائع لم تكن مؤثرة وخروج فرجاني أدى لتفريغ وسط الملعب



‎وانتقل نجم الزمالك السابق، للحديث عن باتريس كارتيرون، قائلا: "مينفعش ييجي فيا الجول الثالث وأروح أقعد على الدكة".



‎ونوه فاروق جعفر، إلى أن كارتيرون رحل عن الأهلي بسبب عدم الاستقرار الفني وثبات المستوى.



‎واختتم فاروق جعفر، تصريحاته: "لاعبو الزمالك يتحملون الخسارة أمام طلائع الجيش".