وصفة فعالة لعلاج رضيع 4 أشهر من الإمساك والمغص

يصاب أغلب الأطفال الرضع بالمغص ، وتحتار أغلب الأمهات فى الطرق الصحيحة للتخلص منه ، وتهدئة رضيعها ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه الحيلة الفعالة المجربة ، لتهدئة رضيعك وتخلصه من الشعور بالمغص وليس هذا فقط وإذا كان الطفل يشعر بالإمساك وتمرير البراز بشكل صعب، فهو يساعد على إخراجه .



ونصح الدكتور عبدالله الحبيشي أخصائى الأطفال وحديث الولادة على صفحتة الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هذه الوصفة الفعالة لتخلص الرضيع ذات الأربع أشهر من الإمساك والمغص .



وأوضح " الحبيشى " أن هذه الوصفة ممتازة للاطفال الرضع الذين يعانون من ضعف شديد أو مغص أو إمساك و للأمهات الذين يعانون من قلة إدرار حليب الثدى .



طريقة إعداد منقوع التمر للرضع:



كل ما نحتاج له هو 3 تمرات من حبات رطبة منزوعة النوى و مغسولة بالمياة المغلية .

ومن الممكن تقطيع التمرات بسكين الى قطع صغيرة.

ويرفع على النار ويغلي من مياه معقمة .

وتفرغ حبات التمر من المياة وتغطى وتترك مدة ساعتين الى ثلاث ساعات حتى يصبح التمر لونه فاتح .

وصيفي جيدا ويعصر التمر من المصفاة ويوضع فى شاشة بحيث تصبح مستديرة ،وتربط ونضعها فى فم الرضيع بحذر شديد مثل ثدى الأم نمسكها بيدينا و يبدأ الرضيع فى مصها ألى أن يشبع كما ممكن بعد تصفيتها وضعها فى الببرونة و إطعام الرضيع منها مثل الحليب وهذه الحيلة تناسب أكثر الأمهات التى يرضعن أطفالهن بشكل طبيعي .



أما الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن بالحليب الصناعى " يمكن نقع التمر بالحليب وخلطة به ثم يصفي ويعطى للرضيع دافئ ،وعندما لا يستطيع الرضيع أخذه علي الام التخلص منه لعدم الإدرار بصحة الرضيع .



وأختتم قائلا: يعطى بعد عمر أربعة أشهر...ولكن ممكن نعطيه بعمر أقل لعلاج الإمساك والمغص الشديد.