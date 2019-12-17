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وصفة فعالة لعلاج رضيع 4 أشهر من الإمساك والمغص

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:06 ص
وصفة فعالة لعلاج
وصفة فعالة لعلاج رضيع الأربع أشهر من الأمساك والمغص
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أسماء عبد الحفيظ
يصاب أغلب الأطفال الرضع بالمغص ، وتحتار أغلب الأمهات فى الطرق الصحيحة للتخلص منه ، وتهدئة رضيعها ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه الحيلة الفعالة المجربة ، لتهدئة رضيعك وتخلصه من الشعور بالمغص وليس هذا فقط وإذا كان الطفل يشعر بالإمساك وتمرير البراز بشكل صعب، فهو يساعد على إخراجه .

ونصح الدكتور عبدالله الحبيشي أخصائى الأطفال وحديث الولادة على صفحتة الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هذه الوصفة الفعالة لتخلص الرضيع ذات الأربع أشهر من الإمساك والمغص .

وأوضح " الحبيشى " أن هذه الوصفة ممتازة للاطفال الرضع الذين يعانون من ضعف شديد أو مغص أو إمساك و للأمهات الذين يعانون من قلة إدرار حليب الثدى .

طريقة إعداد منقوع التمر للرضع:

كل ما نحتاج له هو 3 تمرات من حبات رطبة منزوعة النوى و مغسولة بالمياة المغلية .
ومن الممكن تقطيع التمرات بسكين الى قطع صغيرة.
ويرفع على النار ويغلي من مياه معقمة .
وتفرغ حبات التمر من المياة وتغطى وتترك مدة ساعتين الى ثلاث ساعات حتى يصبح التمر لونه فاتح .
وصيفي جيدا ويعصر التمر من المصفاة ويوضع فى شاشة بحيث تصبح مستديرة ،وتربط ونضعها فى فم الرضيع بحذر شديد مثل ثدى الأم نمسكها بيدينا و يبدأ الرضيع فى مصها ألى أن يشبع كما ممكن بعد تصفيتها وضعها فى الببرونة و إطعام الرضيع منها مثل الحليب وهذه الحيلة تناسب أكثر الأمهات التى يرضعن أطفالهن بشكل طبيعي .

أما الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن بالحليب الصناعى " يمكن نقع التمر بالحليب وخلطة به ثم يصفي ويعطى للرضيع دافئ ،وعندما لا يستطيع الرضيع أخذه علي الام التخلص منه لعدم الإدرار بصحة الرضيع .

وأختتم قائلا: يعطى بعد عمر أربعة أشهر...ولكن ممكن نعطيه بعمر أقل لعلاج الإمساك والمغص الشديد.
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