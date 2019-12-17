وصفة فعالة لعلاج رضيع 4 أشهر من الإمساك والمغص

يصاب أغلب الأطفال الرضع بالمغص ، وتحتار أغلب الأمهات فى الطرق الصحيحة للتخلص منه ، وتهدئة رضيعها ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه الحيلة الفعالة المجربة ، لتهدئة رضيعك وتخلصه من الشعور بالمغص وليس هذا فقط وإذا كان الطفل يشعر بالإمساك وتمرير البراز بشكل صعب، فهو يساعد على إخراجه .
ونصح الدكتور عبدالله الحبيشي أخصائى الأطفال وحديث الولادة على صفحتة الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هذه الوصفة الفعالة لتخلص الرضيع ذات الأربع أشهر من الإمساك والمغص .
وأوضح " الحبيشى " أن هذه الوصفة ممتازة للاطفال الرضع الذين يعانون من ضعف شديد أو مغص أو إمساك و للأمهات الذين يعانون من قلة إدرار حليب الثدى .
طريقة إعداد منقوع التمر للرضع:
كل ما نحتاج له هو 3 تمرات من حبات رطبة منزوعة النوى و مغسولة بالمياة المغلية .
ومن الممكن تقطيع التمرات بسكين الى قطع صغيرة.
ويرفع على النار ويغلي من مياه معقمة .
وتفرغ حبات التمر من المياة وتغطى وتترك مدة ساعتين الى ثلاث ساعات حتى يصبح التمر لونه فاتح .
وصيفي جيدا ويعصر التمر من المصفاة ويوضع فى شاشة بحيث تصبح مستديرة ،وتربط ونضعها فى فم الرضيع بحذر شديد مثل ثدى الأم نمسكها بيدينا و يبدأ الرضيع فى مصها ألى أن يشبع كما ممكن بعد تصفيتها وضعها فى الببرونة و إطعام الرضيع منها مثل الحليب وهذه الحيلة تناسب أكثر الأمهات التى يرضعن أطفالهن بشكل طبيعي .
أما الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن بالحليب الصناعى " يمكن نقع التمر بالحليب وخلطة به ثم يصفي ويعطى للرضيع دافئ ،وعندما لا يستطيع الرضيع أخذه علي الام التخلص منه لعدم الإدرار بصحة الرضيع .
وأختتم قائلا: يعطى بعد عمر أربعة أشهر...ولكن ممكن نعطيه بعمر أقل لعلاج الإمساك والمغص الشديد.
ونصح الدكتور عبدالله الحبيشي أخصائى الأطفال وحديث الولادة على صفحتة الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هذه الوصفة الفعالة لتخلص الرضيع ذات الأربع أشهر من الإمساك والمغص .
وأوضح " الحبيشى " أن هذه الوصفة ممتازة للاطفال الرضع الذين يعانون من ضعف شديد أو مغص أو إمساك و للأمهات الذين يعانون من قلة إدرار حليب الثدى .
طريقة إعداد منقوع التمر للرضع:
كل ما نحتاج له هو 3 تمرات من حبات رطبة منزوعة النوى و مغسولة بالمياة المغلية .
ومن الممكن تقطيع التمرات بسكين الى قطع صغيرة.
ويرفع على النار ويغلي من مياه معقمة .
وتفرغ حبات التمر من المياة وتغطى وتترك مدة ساعتين الى ثلاث ساعات حتى يصبح التمر لونه فاتح .
وصيفي جيدا ويعصر التمر من المصفاة ويوضع فى شاشة بحيث تصبح مستديرة ،وتربط ونضعها فى فم الرضيع بحذر شديد مثل ثدى الأم نمسكها بيدينا و يبدأ الرضيع فى مصها ألى أن يشبع كما ممكن بعد تصفيتها وضعها فى الببرونة و إطعام الرضيع منها مثل الحليب وهذه الحيلة تناسب أكثر الأمهات التى يرضعن أطفالهن بشكل طبيعي .
أما الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن بالحليب الصناعى " يمكن نقع التمر بالحليب وخلطة به ثم يصفي ويعطى للرضيع دافئ ،وعندما لا يستطيع الرضيع أخذه علي الام التخلص منه لعدم الإدرار بصحة الرضيع .
وأختتم قائلا: يعطى بعد عمر أربعة أشهر...ولكن ممكن نعطيه بعمر أقل لعلاج الإمساك والمغص الشديد.